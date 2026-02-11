Kühles Kwasniok-Verhältnis: El Mala informiert Köln
Said El Mala und Lukas Kwasniok pflegen nicht das beste Verhältnis. Darüber soll der Kölner Shootingstar die Vereinsverantwortlichen auch bereits unterrichtet haben.
Die Lage zwischen Köln-Senkrechtstarter Said El Mala (19) und Cheftrainer Lukas Kwasniok scheint ein wenig angespannt zu sein. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat der Außenstürmer die Vereinsbosse sogar über das „kühle Verhältnis“ informiert, als er dem Klub Ende Januar mitteilte, dass er sich einen Sommerwechsel zu Brighton & Hove Albion vorstellen könne.
Zahlreiche Kleinigkeiten sollen dafür verantwortlich sein, darunter öffentliche Aussagen sowie missverstandene Späße. Zudem findet sich El Mala nach eigener Ansicht wohl zu selten in der Startelf wieder – in der Bundesliga erst neunmal nach 21 Spieltagen.
Dass Kwasniok seinen Top-Scorer nur schützen wolle, komme bei El Mala so nicht an. Der 1,87 Meter große Rechtsfuß möchte aber gleichzeitig nicht für Aufregung sorgen, sondern unterwerfe sich den Trainerentscheidungen, führt die ‚Sport Bild‘ aus.
Nichtsdestotrotz würde den Beteiligten womöglich ein klärendes Gespräch guttun, um die Situation nicht eskalieren zu lassen respektive den sportlichen Erfolg zu gefährden.
