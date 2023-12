HSV verkündet Walter-Entscheidung

Beim Hamburger SV bleibt es nach einer ausführlichen Analyse der Hinrunde beim bestehenden Führungspersonal. Laut der offiziellen Mitteilung verzichtet der Zweitligist auf personelle Wechsel, sondern setzt stattdessen den Fokus auf die Verbesserung der internen Abläufe. Damit wird Trainer Tim Walter vorerst im Amt bleiben. „Wir sind überzeugt, dass wir so die nächsten Schritte machen werden, um als Team noch stabiler, resilienter und erfolgreicher aufzutreten. Daran wird jeder gemessen“, sagt Direktor Profifußball Claus Costa, der gemeinsam mit Sportvorstand Jonas Boldt sowie dem Trainerteam Bilanz zog.

Künftig sollen der Meldung zufolge „äußere Begleitumstände und auch Alltagsabläufe leistungsfördernder gestaltet werden“. Auch Walter kommt zu Wort: „Wir haben noch Luft nach oben. Fokussiert, mit klarem Plan und neuer Energie werden wir in die Wintervorbereitung und vor allem in die zweite Halbserie gehen.“ Momentan belegen die Rothosen Platz drei, der Rückstand auf Spitzenreiter Holstein Kiel beträgt vier Zähler. Eine Bilanz, die die Protagonisten in der Hansestadt momentan noch zufriedenstellt. „Dieser Analyseprozess war für uns alle wertvoll. Und es ist sehr gut, dass wir ihn im direkten Anschluss an die frischen Eindrücke der Hinrunde eingeleitet haben, ohne uns von Emotionen leiten zu lassen“, ergänzt Boldt.