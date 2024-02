Der Deadline Day im Live-Ticker

http://www.kvmechelen.be/WelkomSlimani

Malinwa verwelkomt Slimani | KV Mechelen

Islam Slimani komt de aanvalslinie van KV Mechelen versterken. De Algerijn tekent een contract tot het einde van het seizoen. Slimani komt over van het Braziliaanse Coritiba, waar hij in 2023 in 11 duels 3 goals maakte en tw ee assist gaf. Met zijn overstap naar Malinwa is Slimani toe aan zijn tweede Belgische avontuur, na een eerdere passage bij RSC Anderlecht. Daar was hij in zestien duels goed voor negen goals en één assist. “Door de vele jammerlijke blessures en het vertrek van Yonas Malede was het