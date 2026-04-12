BVB & Bayern aufgepasst: Neue Konkurrenz bei Monga

Der FC Bayern und Borussia Dortmund müssen im Werben um Jeremy Monga mit neuer und namhafter Konkurrenz rechnen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, sind Manchester United und FC Arsenal in den Poker um den 16-Jährigen eingestiegen. Ohnehin sollen zahlreiche Klubs aus der Premier League sowie den europäischen Top-Ligen das Toptalent beobachten.

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Monga machte bereits in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam, als er mit 15 Jahren sein Premier League-Debüt feierte. In der laufenden Spielzeit darf sich der Flügelspieler über regelmäßigere Einsätze freuen. Insgesamt stand der englische U-Nationalspieler bereits in 28 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Vorlagen) bei. Der Rechtsfuß darf jedoch erst im Juli mit seinem 17. Geburtstag einen Profivertrag bei Leicester City unterschreiben. Angesichts der zahlreichen Interessenten und dem potenziellen Abstieg der Foxes in die dritte Liga könnte das Offensiv-Juwel den Verein in diesem Sommer bereits verlassen.