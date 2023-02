„Er ist ein Gamechanger“: Bilal Yalcinkaya startet beim HSV durch

Wer mit 16 Jahren bei den A-Junioren eingesetzt wird, der muss innerhalb einer Jugendabteilung schon deutlich hervorstechen. Bilal Yalcinkaya vom Hamburger SV ist so ein Rohdiamant, der es schon mit zwei bis drei Jahre älteren Spielern aufnimmt und deren körperlichen Vorsprung mit fußballerischem Talent wettmacht. Bei seinem zweiten Ausflug zur U19 erzielte der Teenager prompt ein Tor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits deren vier steuerte Yalcinkaya als Kapitän in der U17 bei. Hinzukommen sechs Vorlagen, die einen Eindruck von seiner Spielanlage vermitteln: Ein wendiger, trickreicher Spielmacher, der sich am wohlsten hinter der Spitze fühlt und seine Mitspieler mit präzisen Pässen bedient.

Lese-Tipp

Transfer-Duell: Nächster Schalke-Sieg gegen den VfB?

„Bilal ist ein Gamechanger“, lobt Ricardo Moniz gegenüber FT, „er verändert das Spiel und kann sich aus jeder Drucksituation befreien. Wenn er spielt, verschwindet die Taktik.“ Der Niederländer, 2010 für drei Spiele bei den HSV-Profis an der Seitenlinie, muss es wissen: Er kennt Yalcinkaya aus der Zeit, als er für die Jugendabteilung des Zweitligisten als Individualtrainer tätig war (2021/22).

Unter der Anzeige geht's weiter

Talent & Bodenständigkeit

Aufgefallen ist Moniz am Jungspund aber nicht nur großes Talent am Ball, sondern auch eine tadellose Einstellung: „Er ist total bodenständig und arbeitet auch, wenn niemand zuguckt.“ Beste Voraussetzungen also für eine Perspektive im Profifußball. Das muss das Ziel sein für Yalcinkaya und seinen Berater Lennart Müller, der mit David Leal Costa (17, ab Sommer beim VfL Wolfsburg) noch einen weiteren HSV-Youngster betreut und Offensivmann Omar Megeed (17) ins Blickfeld der Profis befördert hat.

Bis 2024 ist Yalcinkaya noch an die Rothosen gebunden. Noch ist genug Zeit, die längerfristige Zukunft des Rohdiamanten zu bestimmen – wenn auch nicht ewig.