Bayern-Überraschung: Zaragoza kehrt zurück

Nur sieben Pflichtspiele hat Bryan Zaragoza für den FC Bayern seit seiner Ankunft 2024 gemacht. Schnell war klar: Zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem spanischen Nationalspieler harmoniert es nicht. Über die Leihe zu CA Osasuna hatte sich der 24-Jährige in der vergangenen Saison für neue Klubs in den Vordergrund gespielt. Eine Leihe zu Celta Vigo verlief aber nur bedingt wie erhofft, seit dem Winter ist der Spanier bei der AS Rom.

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Die Giallorossi besitzen eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ werden die Römer diese aber nicht ziehen. Die Option wäre zur Pflicht geworden, wenn sich die Roma für die Champions League oder Europa League qualifiziert und Zaragoza mindestens die Hälfte der möglichen Spielminuten erhält. Vor allem von Letzterem ist der quirlige Flügelspieler weit entfernt. Zuletzt schmorte er dreimal in Folge in der Liga auf der Bank.

Wohl keine Chance mehr in München

Da die Italiener die Option nicht ziehen, wird eine Strafe in Höhe von 500.000 Euro fällig, so die Sportzeitung. Und ab dem Sommer wird sich Vincent Kompany dann mit einer Personalie beschäftigen müssen, die schon lange abgeschlossen zu sein schien. Bis 2029 hat Zaragoza in München noch einen Vertrag. Ob er bei den Bayern eine Chance erhält? Durchaus fraglich.

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Realistischer erscheint da eine erneute Leihe mit Kaufoption oder ein Verkauf. Klar ist: Seinen Marktwert konnte der Rechtsfuß zuletzt nicht mehr steigern, es läuft also eher auf ein Verlustgeschäft für den deutschen Rekordmeister hinaus.