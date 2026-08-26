Teurer als gedacht: Bayer verkauft Palacios

Exequiel Palacios (27) verlässt Bayer Leverkusen in Richtung Premier League. Informationen von ‚Sky‘ zufolge besteht eine mündliche Übereinkunft zwischen dem Werksklub und dem englischen Aufsteiger Ipswich Town.

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Hatte ‚The Athletic‘ zuvor noch von einem verbesserten Angebot in Höhe von 22,5 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni berichtet, fließen laut ‚Sky‘ sogar bis zu 30 Millionen Euro nach Leverkusen.

Konkret soll Bayer mit einer Sockelablöse über 25 Millionen entschädigt werden, fünf weitere Millionen könnten an Zuschlägen folgen. Auf der Insel winkt dem argentinischen Vize-Weltmeister eine Anstellung bis 2030. Lediglich Details seien zu klären, bis Palacios die Erlaubnis erhält, den Flieger Richtung Medizincheck zu nehmen.

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Macht Bayer Leverkusen mit dem Verkauf von Exequiel Palacios einen guten Deal? Ja, 30 Millionen sind ein fairer Preis Nein, Palacios ist deutlich mehr wert Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Doppel-Abgang steht bevor

Übrigens: Neben dem zentralen Mittelfeldspieler befindet sich auch Flügelflitzer Ernest Poku (22) auf dem Sprung. Besiktas hat den Transfer des Niederländers schon angekündigt. Derweil scheiterte Aston Villa wohl mit einer Anfrage bei Mittelstürmer Christian Kofane (20).