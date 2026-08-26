Teurer als gedacht: Bayer verkauft Palacios
Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun besteht zwischen Bayer Leverkusen und Ipswich Town offenbar eine finale Einigung über den Transfer von Exequiel Palacios. Kostenpunkt: bis zu 30 Millionen Euro Ablöse.
Exequiel Palacios (27) verlässt Bayer Leverkusen in Richtung Premier League. Informationen von ‚Sky‘ zufolge besteht eine mündliche Übereinkunft zwischen dem Werksklub und dem englischen Aufsteiger Ipswich Town.
Hatte ‚The Athletic‘ zuvor noch von einem verbesserten Angebot in Höhe von 22,5 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni berichtet, fließen laut ‚Sky‘ sogar bis zu 30 Millionen Euro nach Leverkusen.
Konkret soll Bayer mit einer Sockelablöse über 25 Millionen entschädigt werden, fünf weitere Millionen könnten an Zuschlägen folgen. Auf der Insel winkt dem argentinischen Vize-Weltmeister eine Anstellung bis 2030. Lediglich Details seien zu klären, bis Palacios die Erlaubnis erhält, den Flieger Richtung Medizincheck zu nehmen.
Doppel-Abgang steht bevor
Übrigens: Neben dem zentralen Mittelfeldspieler befindet sich auch Flügelflitzer Ernest Poku (22) auf dem Sprung. Besiktas hat den Transfer des Niederländers schon angekündigt. Derweil scheiterte Aston Villa wohl mit einer Anfrage bei Mittelstürmer Christian Kofane (20).
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