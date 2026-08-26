Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Teurer als gedacht: Bayer verkauft Palacios

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun besteht zwischen Bayer Leverkusen und Ipswich Town offenbar eine finale Einigung über den Transfer von Exequiel Palacios. Kostenpunkt: bis zu 30 Millionen Euro Ablöse.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Exequiel Palacios im Porträt @Maxppp

Exequiel Palacios (27) verlässt Bayer Leverkusen in Richtung Premier League. Informationen von ‚Sky‘ zufolge besteht eine mündliche Übereinkunft zwischen dem Werksklub und dem englischen Aufsteiger Ipswich Town.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hatte ‚The Athletic‘ zuvor noch von einem verbesserten Angebot in Höhe von 22,5 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni berichtet, fließen laut ‚Sky‘ sogar bis zu 30 Millionen Euro nach Leverkusen.

Konkret soll Bayer mit einer Sockelablöse über 25 Millionen entschädigt werden, fünf weitere Millionen könnten an Zuschlägen folgen. Auf der Insel winkt dem argentinischen Vize-Weltmeister eine Anstellung bis 2030. Lediglich Details seien zu klären, bis Palacios die Erlaubnis erhält, den Flieger Richtung Medizincheck zu nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Macht Bayer Leverkusen mit dem Verkauf von Exequiel Palacios einen guten Deal?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Doppel-Abgang steht bevor

Übrigens: Neben dem zentralen Mittelfeldspieler befindet sich auch Flügelflitzer Ernest Poku (22) auf dem Sprung. Besiktas hat den Transfer des Niederländers schon angekündigt. Derweil scheiterte Aston Villa wohl mit einer Anfrage bei Mittelstürmer Christian Kofane (20).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Bayer 04
Ipswich
Exequiel Palacios

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Ipswich Logo Ipswich Town
Exequiel Palacios Exequiel Palacios
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert