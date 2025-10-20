Menü Suche
Kommentar
Röhl übernimmt die Rangers

von Fabian Ley - Quelle: rangers.co.uk
Danny Röhl @Maxppp

Danny Röhl tritt eine neue Aufgabe an. Wie die Glasgow Rangers offiziell mitteilen, wird der 36-jährige Deutsche neuer Trainer des schottischen Traditionsklubs. Der gebürtige Zwickauer unterschreibt beim 55-fachen Meister einen Vertrag bis 2028.

Rangers Football Club
We can today confirm the appointment of Danny Röhl as men’s first-team head coach.

Full Details ⬇️
Nachdem Röhl den Rangers vor einigen Tagen eigentlich schon eine Absage erteilt hatte, konnten die Glasgow-Verantwortlichen den Übungsleiter nun doch noch überzeugen. Zuvor hatten bereits Steven Gerrard und Kevin Muscat abgesagt. Röhl, zuletzt bis Ende Juli für den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday verantwortlich, wird Nachfolger des vor zwei Wochen freigestellten Russell Martin. In Deutschland arbeitete er beim FC Bayern sowie beim DFB-Team als Co-Trainer von Hansi Flick.

