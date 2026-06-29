Bayer: Grimaldo-Abschied heute fix

Alejandro Grimaldo (30) und Bayer Leverkusen gehen wohl am heutigen Montag getrennte Wege. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Transfer zu Atlético Madrid in trockenen Tüchern. Alle Details seien geklärt, im Laufe des Tages wird mit der Vertragsunterschrift gerechnet.

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Die Rojiblancos hatten sich auch mit Marc Cucurella beschäftigt, der 27-Jährige entschied sich aber für den Lokalrivalen Real Madrid. Für Grimaldo überweist Atlético dem Vernehmen nach 20 bis 25 Millionen Euro inklusive Boni ins Rheinland, wo der spanische WM-Fahrer noch ein Jahr vertraglich gebunden ist.