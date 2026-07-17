Tomiyasu findet neuen Klub

Ex-Arsenal-Profi Takehiro Tomiyasu (27) setzt seine Karriere offenbar in der Serie A fort. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, steht der FC Venedig kurz davor, den japanischen WM-Fahrer ablösefrei zu verpflichten. Der Verteidiger war in der vergangenen Rückrunde für Ajax Amsterdam aufgelaufen und ist derzeit vereinslos. In Venedig erwartet Tomiyasu ein stark leistungsbezogener Dreijahresvertrag mit einem Grundgehalt von rund einer Million Euro netto plus Boni.

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Nach vier Jahren beim FC Arsenal war Tomiyasu bereits in der Hinrunde der vergangenen Saison vereinslos gewesen, ehe der niederländische Traditionsklub dem 46-fachen Nationalspieler einen Halbjahresvertrag anbot. Dort konnte der Rechtsfuß jedoch nicht so sehr überzeugen, dass dieser verlängert wurde.