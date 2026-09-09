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2. Bundesliga

Letzte Details: Richter in die 2. Bundesliga

Seit Anfang September ist Marco Richter ohne Verein. Einen neuen Arbeitgeber hat er offenbar in der zweiten Liga gefunden.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Marco Richter im Testspiel @Maxppp

Für Marco Richter geht es aller Voraussicht nach in der 2. Bundesliga weiter. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der erfahrene Offensivmann vor einer Rückkehr zum SV Darmstadt 98. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige bereits an den Zweitligisten verliehen.

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Dem Bezahlsender zufolge sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium. In Darmstadt winkt Richter ein bis 2028 befristetes Arbeitspapier.

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler ist ablösefrei auf dem Markt, da er seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 am 1. September aufgelöst hatte. Daher ist auch ein Wechsel nach dem Deadline Day noch möglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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