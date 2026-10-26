Das neueste Bundesliga-Juwel | Die dümmste Aktion der Saison

Spieler des Spieltags: Wael Mohya

Borussia Mönchengladbach hat die ersten Punkte der Saison eingefahren – und einen neuen Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Gegen den VfB Stuttgart war der 17-jährige Wael Mohya der beste Spieler auf dem Platz. Ein Tor erzielte er selbst, einen Treffer bereitete er vor und fiel sowohl mit Technik als auch mit Einsatz auf.

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Auf Verbandsebene ist der Spielmacher übrigens für Deutschland und Marokko spielberechtigt. Jürgen Klopp wird am Freitagabend bei Mohya auf jeden Fall genau hingeschaut haben, schließlich scheint der 17-Jährige vor einer großen Zukunft zu stehen.

FT-Spotlight: Alexander Prass

Den kuriosesten Moment der Woche und die vielleicht dümmste Aktion der Saison kann Alexander Prass für sich beanspruchen. Im Spiel gegen Bayer Leverkusen traf der Österreicher in der Nachspielzeit zum 2:0 und war davon so euphorisiert, dass er sich sein Trikot auszog. Blöd: Er hatte zuvor schon Gelb gesehen. Noch blöder: Prass‘ Versuch, sich schnell und unbemerkt das Trikot wieder anzuziehen, kam deutlich zu spät. Sowohl Andrej Kramaric, der mit dem erschütterten Blick eines enttäuschten Vaters auf Prass zuging, als auch Schiedsrichter Daniel Siebert hatten die Aktion bemerkt. Das Resultat: Platzverweis.

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Sorgenkind des Spieltags: VfB Stuttgart

Als haushoher Favorit ging der VfB Stuttgart gegen punktlose Gladbacher in die Freitagabend-Partie. Wenige Tage zuvor hatte man noch gegen Atlético Madrid in der Champions League überzeugt, da sollte die kriselnde Borussia wohl kein Problem sein? Falsch gedacht, der VfB verlor mit 2:3.

Allmählich schrillen in Stuttgart nun die Alarmglocken. Nur sechs Punkte stehen nach sieben Spielen zu Buche, es ist der schlechteste Start unter Erfolgscoach Sebastian Hoeneß. Der VfB muss schnell wieder in die Spur finden oder man droht, alle Saisonziele zu verpassen.