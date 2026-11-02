OP: Längere Pause für Hranac

Die TSG Hoffenheim muss vorerst auf Robin Hranac (26) verzichten. Wie die Kraichgauer mitteilen, wurde der tschechische Innenverteidiger erfolgreich am Außenminiskus operiert und wird mehrere Wochen fehlen.

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Hranac, der in der Bundesliga in dieser Saison erst einmal in der Startelf stand, zog sich die Verletzung beim Pokal-Aus gegen Kiel (3:4 n.E.) zu. Nach dem Ausfall von Albian Hajdari (23) stehen Trainer Christian Ilzer mit Ozan Kabak (26) und Koki Machida (29) somit nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.