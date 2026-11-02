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Bundesliga

OP: Längere Pause für Hranac

von Yannick Uhry - Quelle: TSG Hoffenheim
Robin Hranac sucht eine Anspielstation @Maxppp

Die TSG Hoffenheim muss vorerst auf Robin Hranac (26) verzichten. Wie die Kraichgauer mitteilen, wurde der tschechische Innenverteidiger erfolgreich am Außenminiskus operiert und wird mehrere Wochen fehlen.

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Hranac, der in der Bundesliga in dieser Saison erst einmal in der Startelf stand, zog sich die Verletzung beim Pokal-Aus gegen Kiel (3:4 n.E.) zu. Nach dem Ausfall von Albian Hajdari (23) stehen Trainer Christian Ilzer mit Ozan Kabak (26) und Koki Machida (29) somit nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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