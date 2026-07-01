Neuer Klub: Glasner vor überraschender Unterschrift
Oliver Glasner hat einem Bericht aus England zufolge einen neuen Arbeitgeber gefunden. Den Trainer von Crystal Palace zieht es nicht zurück in die Bundesliga, sondern zu einem anderen Verein auf der Insel.
Bei vielen Klubs wurde Oliver Glasner in den vergangenen Wochen und Monaten als neuer Cheftrainer gehandelt, in England wie auch in Deutschland. Nachdem der Österreicher entschieden hatte, seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht zu verlängern, überschlugen sich die Berichte. Jetzt deutet sich eine zeitnahe Entscheidung an.
Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass Glasner neuer Coach bei Nottingham Forest wird. Bei den Tricky Trees tritt der ehemalige Bundesliga-Trainer demnach die Nachfolge von Vitor Pereira an, der den Klub verlassen muss. Gespräche über die vorzeitige Trennung mit dem Portugiesen laufen der englischen Tageszeitung zufolge schon auf Hochtouren, Fabrizio Romano berichtet gar von einer sicheren Trennung.
Glasner beendete seine Zeit bei Palace mit einem großen Erfolg. Der 51-Jährige sorgte federführend dafür, dass sein Klub die Europa Conference League gewann und nach einem enttäuschenden 15. Tabellenplatz in der Premier League doch noch die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb in der kommenden Spielzeit schaffte.
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