Drei Kandidaten: United sucht Transfermarkt-Experten

Manchester United will für das kommende Jahr einen neuen technischen Direktor installieren. Wie der ‚Daily Record‘ berichtet, stehen an der Spitze der Shortlist der Glazer-Familie, denen der englische Rekordmeister gehört, die drei Kandidaten Luis Campos, Paul Mitchell und Mark Overmars.

Das Glazer-Imperium soll große Zweifel haben an den vorhandenen Strukturen um United-Chef Ed Woodward und will daher einen Einkäufer zwischenschalten. Der neue Mann soll frühzeitig im kommenden Jahr im Old Trafford anheuern, um den Sommertransfermarkt vorzubereiten.