BVB an HSV-Talent interessiert

Borussia Dortmund zeigt Interesse an einem der größten Talente des Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Bundesliga-Klub Saido Balde auf dem Zettel, der trotz seiner erst 13 Jahre bereits in der HSV-U17 zum Einsatz kommt. Darüber hinaus seien auch Benfica Lissabon und Paris St. Germain „besonders heiß“ interessiert.

Balde spielt bereits seit 2018 für den HSV. Im vergangenen Jahr unterschrieb der Rechtsaußen einen bis 2024 datierten Vertrag. In der aktuellen Saison kommt er auf vier Tore und drei Vorlagen in neun Einsätzen in der U17-Bundesliga Nord/Nordost – und das, obwohl er dort gegen drei Jahre ältere Gegner spielt.