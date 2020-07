Marotta: „Wollen mit Lautaro verlängern“

Inter Mailand will sich in Kürze mit Lautaro Martínez zusammensetzen, um über eine gemeinsame Zukunft zu sprechen. „Das Projekt Vertragsverlängerung am Ende der Saison betrifft mehrere Spieler, vor allem die Jüngeren, die wir halten wollen. Einer von ihnen ist Lautaro Martínez. Er ist glücklich, das Trikot zu tragen und wir sind glücklich, ihn zu haben. Zum richtigen Zeitpunkt werden wir über seine Zukunft sprechen“, kündigte der Vorstandsvorsitzende Giuseppe Marotta am gestrigen Mittwochabend am Rande des 0:0 gegen den AC Florenz bei ‚Sky Italia‘ an.

Der 22-jährige Lautaro ist noch bis 2023 an die Nerazzurri gebunden, wird aber vom FC Barcelona umworben. Mit den Katalanen soll sich der Stürmer schon seit Wochen einig sein. Barça hat jedoch bislang keine Möglichkeit gefunden, die Ablöse für Lautaro zu stemmen.