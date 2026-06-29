Weltmeisterschaft
DFB-Aufstellung: Nagelsmann überrascht mit Undav
Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Ecuador muss das DFB-Team Wiedergutmachung leisten. Gegen Paraguay (22:30 Uhr) verändert Julian Nagelsmann seine Mannschaft auf zwei Positionen.
@Maxppp
Die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft ist nach der 1:2-Pleite gegen Ecuador etwas gedrückt. Im ersten K.o.-Duell gegen Paraguay will und muss das DFB-Team Wiedergutmachung leisten.
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Im Vergleich zum Spiel gegen Ecuador ändert Julian Nagelsmann seine Mannschaft auf zwei Positionen. Nathaniel Brown ersetzt David Raum auf der linken Defensivseite. Zudem rückt Deniz Undav etwas überraschend für Jamal Musiala ins Team.
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