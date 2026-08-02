Neuer Stürmer für Hoffenheim
Die TSG Hoffenheim erhält Verstärkung im Angriff. Adam Daghim von RB Salzburg schließt sich dem Klub aus dem Kraichgau an. Beim Bundesligisten erhält der 20-jährige Stürmer einen langfristigen Vertrag.
Die TSG Hoffenheim hat den Wechsel von Adam Daghim realisiert. Der 20 Jahre alte dänische Nationalspieler kommt von Red Bull Salzburg und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag im Kraichgau.— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 2, 2026
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Geschäftsführer Sport Andreas Schicker freut sich sehr über den gelungenen Transfer des Offensivspielers, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den VfL Wolfsburg auflief: „Adam ist ein junger, talentierter Spieler und war mit seinen Fähigkeiten und seiner enormen Geschwindigkeit der klare Wunschspieler für das gesuchte Profil.“
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