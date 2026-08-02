Neuer Stürmer für Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim erhält Verstärkung im Angriff. Adam Daghim von RB Salzburg schließt sich dem Klub aus dem Kraichgau an. Beim Bundesligisten erhält der 20-jährige Stürmer einen langfristigen Vertrag.

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Die TSG Hoffenheim hat den Wechsel von Adam Daghim realisiert. Der 20 Jahre alte dänische Nationalspieler kommt von Red Bull Salzburg und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag im Kraichgau.



🌐 https://t.co/14vZ5DVKDh — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 2, 2026

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker freut sich sehr über den gelungenen Transfer des Offensivspielers, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den VfL Wolfsburg auflief: „Adam ist ein junger, talentierter Spieler und war mit seinen Fähigkeiten und seiner enormen Geschwindigkeit der klare Wunschspieler für das gesuchte Profil.“