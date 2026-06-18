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Offiziell Bundesliga

Gladbach schnappt sich Mega-Talent Mujevic

von Daniel del Federico
1 min.
Rouven Schröder bei seiner ersten Pressekonferenz für Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste von Samin Mujevic gesichert. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 16-Jährige von Malmö FF zur kommenden Saison an den Niederrhein. Der Schwede wird sich vorerst der U19 der Fohlen anschließen.

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Mujevic unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei der Borussia, die im Gegenzug 350.000 Euro nach Malmö überweist. Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, zeigt sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung des Mittelfeldspielers: „Samin ist ein hochtalentierter Mittelfeldspieler, er bringt spannende Voraussetzungen für das Profil einer Holding Six mit. Daher freuen wir uns sehr, dass sich Samin für unseren Weg entschieden hat und wir ihn gezielt bei der Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten begleiten können.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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