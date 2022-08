PSG-Talent Michut nach England

Bei Paris St. Germain packt das nächste Nachwuchstalent die Koffer. Fabrizio Romano zufolge wechselt Offensivmann Edouard Michut in die zweite englische Liga zum AFC Sunderland. Die Black Cats haben sich bereits mit dem französischen Meister auf eine Leihe mit Fünf-Millionen-Kaufoption geeinigt.

Michut soll sich schon in der englischen Industriestadt aufhalten und dürfte in Kürze als Neuzugang präsentiert werden. Vor dem 19-Jährigen haben sich etliche andere Talente von PSG verabschiedet – zuletzt etwa Junior Dina Ebimbe (21), den es zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zog.