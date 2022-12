Ten Hag bestätigt Stürmersuche

Manchester United könnte die von Cristiano Ronaldo hinterlassene Lücke mit einem externen Angreifer schließen. „Ja, wir wissen, dass wir einen Stürmer verloren haben. Also denke ich, dass wir einen Stürmer holen müssen, aber es muss der richtige sein“, bestätigte United-Trainer Erik ten Hag in einem Pressegespräch am gestrigen Montag.

Über den gewünschten Neuzugang führte der Niederländer aus: „Der Richtige ist ein Spieler, der Qualität ins Team bringt und nicht nur den Kader ergänzt, weil man damit nur Probleme bekommt. Und Sie wissen, dass die Kriterien hier bei Manchester United hoch sind.“ Klar ist inzwischen: Wunschspieler Cody Gakpo wird nicht ins Old Trafford wechseln, den 23-Jährigen zieht es stattdessen zum FC Liverpool.

