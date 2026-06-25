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Weltmeisterschaft

Aufstellung: Zwei Änderungen gegen Ecuador

Den Gruppensieg hat das DFB-Team bereits eingetütet. Im abschließenden Duell gegen Ecuador (22 Uhr) möchte die Mannschaft von Julian Nagelsmann im Flow bleiben.

von Lukas Weinstock
1 min.
Die DFB-Elf freut sich über den späten Siegtreffer @Maxppp
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„Wir wollen das Spiel nutzen, um uns auf die K.o.-Phase vorzubereiten“, so Julian Nagelsmanns klare Ansage vor dem abschließenden Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador. Der Gruppensieg kann dem DFB-Team nach den Siegen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) nicht mehr genommen werden.

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Auf Experimente verzichtet Nagelsmann jedoch: „Wir werden nur die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen.“ Damit meint der Bundestrainer die verletzten Nathaniel Brown (Adduktoren) und Nico Schlotterbeck (Innenbandriss).

Das Defensiv-Duo wird gegen Ecuador durch David Raum und Antonio Rüdiger ersetzt. Abgesehen davon dürfen erneut die Akteure starten, die auch in den zwei bisherigen Auftritten von Anfang an ran durften.

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Die DFB-Aufstellung gegen Ecuador
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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