Sturmjuwel Tel: Zwei Indizien für den Bayern-Transfer

Mathys Tel soll der nächste Neue beim FC Bayern werden. Die Münchner werben seit Wochen intensiv um das 17-jährige Sturmjuwel von Stade Rennes und erhöhten mehrfach ihre Offerte. Bis zu 30 Millionen Euro erhofft sich der französische Klub nach FT-Informationen für sein Eigengewächs.

Inzwischen mehren sich die Indizien, dass die Münchner trotz zähen Pokers ihren Wunschspieler bekommen. Zum einen wird Tel von Rennes in Watte gepackt, um keine Verletzung zu riskieren, die den Transfer gefährden könnte. Wie ‚Ouest-France‘ berichtet, nimmt Tel schon seit dem 14. Juli nicht mehr am Mannschaftstraining teil. Beim jüngsten Testspiel fehlte der Youngster im Aufgebot von Rennes.

Zum anderen hat Rennes für den Verkaufsfall bereits einen geeigneten Nachfolger an der Angel. So steht Norman Bassette nach FT-Informationen auf der Einkaufsliste der Bretonen. Der Linksfuß ist wie Tel erst 17 Jahre alt und schnürt derzeit für den französischen Zweitligisten SM Caen die Schuhe. In der Vergangenheit stand Bassette auch beim FC Turin, Olympique Lyon und Eintracht Frankfurt auf der Beobachtungsliste.