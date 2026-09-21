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2. Bundesliga

Komplizierte Gespräche mit Gechter

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
1 min.
Linus Gechter im Training @Maxppp

Hertha BSC würde den auslaufenden Vertrag von Linus Gechter (22) gerne verlängern, stößt dabei aber auf finanzielle Schwierigkeiten. Geschäftsführer Peter Görlich sagt im Interview mit der ‚Bild‘: „Die Frage ist immer: Sind wir in der Lage zu verlängern? Wir sind sicherlich nicht in der Lage, zu verlängern mit einem Aufschlag. Das ist in unserer Situation kein Selbstläufer. Wir werden aber nichts unversucht lassen, optimal im Sinne der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit, aber eben auch der strategischen Kaderplanung und der Werterhaltung zu agieren.“

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Für Görlich hat das Eigengewächs eine große Bedeutung: „Linus ist eines der Gesichter dieses Klubs. Einfach ein Top-Innenverteidiger. Das bleibt kaum jemandem verborgen. Natürlich würden wir ihn gerne über den Sommer hinaus hierbehalten. Da werden wir nichts unversucht lassen.“ Ob dieses Unterfangen realistisch ist, entscheidet auch der Ausgang der laufenden Saison. Ein möglicher Aufstieg würde helfen, den finanziellen Spielraum zu erweitern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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