Streich schließt Comeback aus

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Christian Streich mit einem lächeln im Gesicht @Maxppp

Christian Streich hat keine Ambitionen, auf die Bundesliga-Trainerbank zurückzukehren. „Ich bin ehrlich gesagt nicht so unfroh, auf dem Sofa zu sitzen und ein Spiel anzuschauen“, schmunzelte der Trainer am ‚Sky‘-Mikrofon vor der Partie zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt und schloss dabei ein Comeback aus.

Streich stand in seiner aktiven Trainerkarriere ausschließlich für den SC Freiburg unter Vertrag. 1995 hatte der Fußballlehrer in der Freiburger Jugend begonnen, von 2011 bis 2024 zeichnete er sich schließlich in 488 Spielen für die Profis verantwortlich.

