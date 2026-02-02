Menü Suche
Wolfsburg verpflichtet Adjetey

von Leon Morsbach - Quelle: vfl-wolfsburg.de
Jonas Adjetey im Trikot des FC Basel @Maxppp

Der VfL Wolfsburg greift am Deadline Day noch einmal tief in die Tasche. Jonas Adjetey wechselt vom FC Basel zum Bundesligisten. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen rund zehn Millionen Euro Ablöse an die Schweizer.

VfL Wolfsburg
Weitere Defensivverstärkung! 🟢⚪️

Innenverteidiger Jonas Adjetey wechselt vom FC Basel zum VfL und unterschreibt bis 2030.

Willkommen in Wolfsburg, Jonas! 👋

ℹ️➡️

#VfLWolfsburg
Adjetey war im Sommer 2022 aus Ghana nach Basel gewechselt und hat sich über die Jahre zum absoluten Stammspieler entwickelt. Neben dem VfL waren auch der FC Bologna, die Wolverhampton Wanderers, der RC Lens und einige türkische Klubs an dem 22-Jährigen interessiert. „Jonas ist ein physisch sehr starker Spieler, schnell und zweikampfstark. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Defensive brauchen“, so VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.

