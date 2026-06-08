WM-Prognose: Die vier Durchstarter im DFB-Team

Felix Nmecha & Nathaniel Brown

Schon in den Testspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) kristallisierte sich heraus, dass Felix Nmecha im Mittelfeld und Nathaniel Brown auf der Linksverteidiger-Position die Nase vorne haben. Leon Goretzka und David Raum ziehen vorerst den Kürzeren und dürften am Sonntag (19 Uhr) gegen Curaçao auf der Bank sitzen.

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Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen Monate, sah es lange danach aus, dass Goretzka und Raum ihre Plätze im Team sicher haben. Julian Nagelsmann präferiert nun aber überraschend doch die formstärkeren Akteure. Dafür verzichtet der Bundestrainer allerdings auf geballte Erfahrung aus 107 Länderspielen, die Goretzka und Raum gemeinsam angesammelt haben.

Jamie Leweling

Der Ausfall von Lennart Karl sowie die fragile Situation um Leroy Sané und dessen Leistungsschwankungen könnte sich am Ende positiv auf die Einsatzzeiten von Jamie Leweling auswirken. Der Flügelspieler des VfB Stuttgart hat durchaus das Potenzial, innerhalb des Turniers in die Startelf zu rücken.

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Der schnelle und robuste Rechtsfuß kommt mit einer starken Saison beim VfB und viel Selbstvertrauen im Gepäck. Sollte Sané das Vertrauen von Nagelsmann in den ersten Partien nicht mit Scorerpunkten zurückzahlen, wird Leweling mit Sicherheit eine Chance von Beginn an erhalten. Sei es gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) oder Ecuador (25. Juni).

Assan Ouédraogo

Der nächste Nutznießer von Karls Ausfall ist Assan Ouédraogo. Eigentlich hatte der junge Profi von RB Leipzig schon seinen Sommerurlaub geplant. Dann kam der Anruf von Nagelsmann. Die Flexibilität des 1,90 Meter großen Ex-Schalkers sowie seine charakterlichen Züge werden im Trainerteam und bei den Mitspielern hochgeschätzt.

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Bisher kam Ouédraogo erst einmal für die Nationalelf zum Einsatz. Das war ausgerechnet beim spektakulären 6:0-Kantersieg gegen die Slowakei. Dabei erzielte der 20-Jährige auch sofort seinen Debüttreffer. Erhält Ouédraogo in Nord- und Mittelamerika zum Einsatz, könnte seine Unbekümmertheit frischen Wind ins Spiel der Deutschen bringen. Vielleicht gelingen ihm dann auch gleich sein erster WM-Treffer und sogar der internationale Durchbruch auf der ganz großen Bühne.