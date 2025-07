BVB muss nachbessern: Hohes Preisschild bei Aguado

Borussia Dortmund müsste für einen Transfer von Diego Aguado tief in die Tasche greifen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, verlangt Real Madrid für das 18-jährige Innenverteidiger-Talent mindestens zehn Millionen Euro. Die ‚Marca‘ hatte gestern berichtet, dass ein erstes Angebot über sechs Millionen von den Königlichen abgelehnt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwarz-Gelben wollen den Blancos bei der Ablöse entgegenkommen. Vertraglich ist Aguado noch bis 2029 an Real gebunden. Im Januar feierte der Spanier sein Debüt in der ersten Mannschaft, anschließend kam kein Spiel mehr dazu. Aktuell weilt er mit dem weißen Ballett in den USA, wartet bei der Klub-WM aber noch auf seinen ersten Einsatz.