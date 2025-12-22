Drei Gründe: Füllkrug landet einen Leih-Volltreffer

Einsatzchancen

Milan hat ein lupenreines Mittelstürmer-Problem. Die einzige gelernte Kraft Santiago Gimenez (24) traf nur einmal in elf Spielen und musste sich nun auch noch am Knöchel operieren lassen. Der Mexikaner fällt wochenlang aus. Für den gerade von einer Muskelverletzung genesenen Füllkrug heißt das also gleich freie Bahn in Richtung der heiß ersehnten Einsatzzeiten. Zudem findet er mit Massimiliano Allegri einen Trainer vor, der auf seinen Stationen häufig auf physisch starke Ziel- und Abschlussspieler wie Füllkrug setzte. Es könnte passen zwischen den beiden.

Prestige

In der Bundesliga führte die heißeste Füllkrug-Spur zum VfL Wolfsburg. Und mit Verlaub: Die Modestadt Mailand ist da doch der weitaus attraktivere Standort. Auch, sich das Trikot des siebenfachen Champions League-Siegers ins hauseigene Karrieremuseum zu hängen, hat Charme. Übrigens: Milan übernimmt Füllkrugs gesamtes West Ham-Gehalt für die restliche Saison. Ebenfalls nicht schlecht.

Titelchance

Mit seinen 32 Jahren ist Füllkrug noch titellos. Mit Milan hat er nun die große Chance, das zu ändern. In der Serie A liegt das Team nach 15 von 38 Spielen trotz der erwähnten Stürmerflaute nämlich nur einen Punkt hinter Stadtrivale Inter auf Platz zwei. Der Scudetto wäre Füllkrugs Karrierehöhepunkt. Wohl nur zu toppen mit dem WM-Titel mit dem Nationalteam…