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Weltmeisterschaft

Marokko-Stars verpassen die WM

von Remo Schatz
Abde Ezzalzouli jubelt @Maxppp
Brasilien Marokko

Die am heutigen Donnerstag beginnende Weltmeister in Mexiko, Kanada und den USA wird ohne Nayef Aguerd (30/Oylmpique Marseille) und Abde Ezzalzouli (24/Betis Sevilla) stattfinden. Laut einer offiziellen Fifa-Meldung wurden für das Duo bereits Marwane Saadane (34/Al-Fateh) und Amine Sbaï (25/Angers SCO) nachnominiert.

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Die Nordafrikaner gehen für viele Experten als Geheimfavorit in das WM-Turnier in Nordamerika. Der verletzungsbedingte Ausfall von Abwehrchef Aguerd und Offensivstar Ezzalzouli ist aber ein klarer Qualitätsverlust für den Afrikameister. Marokko startet am Sonntag (0 Uhr) gegen Brasilien in den Wettbewerb.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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