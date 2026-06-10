Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Bayern-Abschied: Ito hat ein Wunschziel

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Hiroki Ito sitzt beim FC Bayern auf der Bank @Maxppp

Hiroki Ito könnte trotz eines Vertrags bis 2028 im Sommer seine Zelte beim FC Bayern München abbrechen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist die spanische Liga ein attraktives Ziel für den 27-Jährigen, der beim Rekordmeister zu den Verkaufskandidaten zählt. Den Beratern des Innenverteidigers wurde die Erlaubnis erteilt, Ito auf dem Transfermarkt anzubieten. Das Preisschild wird auf 20 Millionen Euro taxiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ito war 2024 für die festgeschriebene Ablöse von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gewechselt, konnte sich auch aufgrund mehrerer schwerer Verletzungen aber nie durchsetzen. Der Klub würde Ito gerne noch in diesem Sommer zu Geld machen, um mehr Flexibilität für eigene Transfers zu haben und den Transfer von Nathaniel Brown (22) von Eintracht Frankfurt zu vereinfachen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
FC Bayern
Hiroki Ito

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Hiroki Ito Hiroki Ito
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert