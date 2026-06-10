Hiroki Ito könnte trotz eines Vertrags bis 2028 im Sommer seine Zelte beim FC Bayern München abbrechen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist die spanische Liga ein attraktives Ziel für den 27-Jährigen, der beim Rekordmeister zu den Verkaufskandidaten zählt. Den Beratern des Innenverteidigers wurde die Erlaubnis erteilt, Ito auf dem Transfermarkt anzubieten. Das Preisschild wird auf 20 Millionen Euro taxiert.

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Ito war 2024 für die festgeschriebene Ablöse von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gewechselt, konnte sich auch aufgrund mehrerer schwerer Verletzungen aber nie durchsetzen. Der Klub würde Ito gerne noch in diesem Sommer zu Geld machen, um mehr Flexibilität für eigene Transfers zu haben und den Transfer von Nathaniel Brown (22) von Eintracht Frankfurt zu vereinfachen.