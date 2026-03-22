Neue Kandidaten: Kwasniok-Nachfolge wieder offen

Lukas Kwasniok sieht seine Geschichte beim 1. FC Köln noch nicht zu Ende erzählt. Nachdem ihm Sportchef Thomas Kessler die Rückendeckung verweigert hatte, zeigte sich der Cheftrainer nach dem gestrigen 3:3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach kämpferisch.

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„Ich werde um diesen Job kämpfen, ich bin der richtige Mann an der richtigen Stelle beim richtigen Verein“, so Kwasniok, der sich sicher ist, dass die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft weiterhin passt. Klares Indiz dafür: Gegen Gladbach schüttelte der FC gleich zwei Rückstände ab und überzeugte mit vollem Einsatz.

Sollte der 1. FC Köln seinen Trainer Lukas Kwasniok entlassen? Ja, die Lage ist zu prekär Nein, man muss ihm vertrauen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dennoch bemerkte Kessler: „Es gibt keinen beim 1. FC Köln, der glaubt, dass die Mannschaft nicht die Qualität hat, um die Klasse zu halten. Jetzt haben wir eine Durststrecke und können alle die Tabelle lesen.“ Der Aufsteiger ist seit sieben Spielen sieglos und auf Platz 15 abgerutscht, der Punkt gegen die Fohlen sei „leider zu wenig“.

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Nachfolger mit Stallgeruch

Die Tendenz geht also klar in Richtung Entlassung von Kwasniok. Für die Nachfolge, das sickerte schon in den vergangenen Tagen durch, war ursprünglich Co-Trainer René Wagner vorgesehen. Doch mittlerweile ist die Überzeugung wohl etwas geschwunden.

Laut der ‚Bild‘ könnte es zu einem Tandem mit Stefan Ruthenbeck kommen. Der erfolgreiche U19-Coach übernahm die Profis schonmal in der Abstiegssaison 2017/18 interimsweise. Wie der Kölner ‚Express‘ berichtet, ist sogar eine Variante mit Ruthenbeck als Chef die wahrscheinlichste.

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Und noch ein zweiter alter Bekannter ist in der Verlosung: Der FC diskutiert ‚Bild‘ und ‚Express‘ zufolge auch wieder über Friedhelm Funkel. Schon in der Schlussphase der vergangenen Saison hatte der 72-Jährige das Team übernommen und zum Aufstieg geführt. Anschließend wollte Funkel bleiben – durfte aber nicht. Kessler und Co. bevorzugten Kwasniok, der nun gegen sein Aus kämpft.

Gespräche mit Toppmöller

Übrigens: Der ‚Express‘ berichtet auch von Kölner Gesprächen mit Dino Toppmöller, der Anfang des Jahres bei Eintracht Frankfurt entlassen wurde. Der 45-Jährige stünde aber wohl erst zur neuen Saison zur Verfügung und würde nur übernehmen, wenn der FC die Klasse hält.