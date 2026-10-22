Boniface reicht Abschiedswunsch ein
Victor Boniface musste zuletzt eine neuerliche Enttäuschung verkraften. Die Folge: Der Angreifer strebt einen erneuten Abschied von Bayer Leverkusen an.
Heute Abend tritt Bayer Leverkusen ohne Victor Boniface (25) bei OFI Kreta an. Es ist die nächste Enttäuschung für den Angreifer, an dessen Stelle Jonas Hofmann (34) für den verletzten Martin Terrier (29) nachnominiert wurde. Dass Hofmann direkt in der Startformation auftaucht, macht die Situation für Boniface umso bitterer.
So bitter, dass er laut ‚Sky‘ seine Berater darüber informiert hat, im Winter erneut auf Leihbasis wechseln zu wollen. Aktuell sei Boniface bei Bayer „richtig unzufrieden“, so der Bezahlsender.
Offen ist allerdings, inwieweit sich ein attraktiver Klub für Boniface finden ließe. Zur Erinnerung: Die Leihe zum SV Werder verlief in der vergangenen Saison aufgrund seines körperlichen Rückstands und einer langwierigen Verletzung sehr enttäuschend.
Inzwischen hat Boniface zwar einige Kilos verloren, über Spielpraxis auf Wettkampfniveau verfügt der Rechtsfuß allerdings nicht.
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