BVB: Klarheit bei Potulski

Kacper Potulski von Mainz 05 war bei Borussia Dortmund offenbar nur Plan B. Wie ‚Sky‘ berichtet, war der polnische Abwehr-Hüne die Alternative zu Joane Gadou. Der Franzose wechselt zur kommenden Saison für rund 20 Millionen Euro von RB Salzburg in den Kohlepott.

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Wie der Pay-TV-Sender ausführt, ist ein Abschied des Innenverteidigers am Bruchweg aber noch nicht vom Tisch. Als weiterhin interessiert gilt Bayer Leverkusen. Und auch Newcastle United soll den 18-Jährigen, der erst kürzlich seinen Berater gewechselt hat, im Visier haben.