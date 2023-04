Barça: Neues System für Messi?

Wie gut ist Lionel Messi noch? Seine Auftritte bei Paris St. Germain sind häufig nicht sonderlich erquickend. Bei der Weltmeisterschaft in Katar hat der 35-Jährige vor wenigen Monaten aber noch eindrucksvoll bewiesen, zu was er in der Lage ist. Beim FC Barcelona stellt sich diese Frage aber ohnehin nicht. Findet sich ein Weg, die Rückkehr zu finanzieren, dann will man dies tun.

Coach Xavi machte bereits mehr als deutlich, dass er eine Verpflichtung seines einstigen Teamkollegen begrüßen würde. Messi wisse, „dass Barcelona sein Zuhause ist und die Türen offen stehen, das habe ich schon oft gesagt. […] Der beste Spieler der Geschichte würde dort immer seinen Platz finden.“ Und Xavi wäre wohl sogar bereit, sein geliebten System für den Ausnahmekönner umzustellen.

Revolution für Messi?

Der Zeitung ‚Sport‘ zufolge würde Barça mit Messi in einem 4-4-2 auflaufen. Dem Linksfuß soll von einem Dreier-Mittelfeld der Rücken freigehalten werden. Frenkie de Jong oder Sergio Busquets auf der Sechs, dazu Gavi und Pedri – Messi würde auf der Zehn alle Freiheiten bekommen, um seine Qualitäten voll abrufen zu können.

Bislang setzt Xavi in Barcelona auf das gewohnte 4-3-3, das eigentlich zur DNA des Klubs gehört. Der 43-Jährige legt großen Wert auf schnelle Flügelstürmer, sie sind elementarer Teil im Spiel der Katalanen. Auch die jüngsten Transferperioden wurden genutzt, um Xavi das passende Spielermaterial zur Verfügung zu stellen.

Für Messi würde man diese Pläne aber offenbar über den Haufen werfen. Es wäre revolutionär. Und ein hohes Risiko. Denn allzu viele gute Jahre hat auch ein Lionel Messi nicht mehr im Tank.

Xavis Plan mit Messi