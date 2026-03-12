Schalke-Klartext zur Muslic-Zukunft

Beim FC Schalke 04 hält man es derzeit nicht für erforderlich, Vertragsgespräche mit Cheftrainer Miron Muslic aufzunehmen. Im ‚WAZ‘-Talk ‚19:04 – Inside Schalke‘ bekräftigt Sportvorstand Frank Baumann: „Sowohl Miron als auch wir sind mit dem aktuellen Vertragskonstrukt sehr zufrieden. Deswegen ist da zeitnah nichts angedacht.“ Der Vertrag von Muslic läuft bis 2027. Steigt Schalke in der laufenden Saison auf, verlängert er sich automatisch bis 2028. Erfolgt der Aufstieg erst im Sommer 2027, gilt der Vertrag sogar bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ab Sommer ist im Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in mittlerer siebenstelliger Millionenhöhe verankert. Angesprochen auf ein mögliches Interesse anderer Klubs beruhigt Baumann: „Miron ist sehr, sehr glücklich auf Schalke. Es braucht kein Schalker Sorge haben, dass Miron auf dem Absprung ist.“ Für den unwahrscheinlichen Fall einer Trennung wäre Schalke vorbereitet. „Natürlich müssen wir den Markt kennen, das gehört zu unseren Aufgaben hinzu“, so Baumann.