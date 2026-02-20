Spannende Wechseloptionen für Casemiro

Casemiro wird Manchester United im Sommer ablösefrei verlassen und weckt Begehrlichkeiten bei Inter Miami sowie dem FC São Paulo. Die ‚Sun‘ berichtet, dass der 33-Jährige bereits in Florida zu Gast war, um sich einen ersten Eindruck von den Gegebenheiten vor Ort zu verschaffen. Bei den Brasilianern, wo der Abräumer einst seine Karriere begann, steht dem Rechtsfuß ein Zweijahresvertrag in Aussicht, mit der Option, im Anschluss eine Funktion im Verein zu übernehmen.

Mitte Januar hatten die Red Devils offiziell verkündet, dass das im Sommer auslaufende Arbeitspapier von Casemiro nicht verlängert wird. Der 82-fache brasilianische Nationalspieler war im Sommer 2022 für über 70 Millionen Euro von Real Madrid auf die Insel gewechselt und bestritt seitdem 150 Pflichtspiele für den englischen Rekordmeister. In der Vergangenheit wurde der defensive Mittelfeldspieler zudem immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Insbesondere Cristiano Ronaldo (41) soll versucht haben, seinen Ex-Kollegen zu Al Nassr zu locken.