Trotz der anhaltenden Misere darf Michael Carrick bei Manchester United weitermachen. Wie die ‚BBC‘ berichtet, erhält der Trainer der Red Devils am kommenden Samstag (13:30 Uhr) gegen den FC Chelsea eine weitere Chance, das Ruder herumzureißen. Gestern hatten sich die Verantwortlichen bei United getroffen, um über die Zukunft des Klubs zu diskutieren.

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Carrick könnte unter anderem auch deshalb so viele Chancen erhalten, weil United Geld sparen möchte. Eine Entlassung und eine anschließende Einstellung eines Star-Trainers würde den Klub teuer zu stehen kommen. Als Kandidaten gelten unter anderem Julian Nagelsmann und Eddie Howe.