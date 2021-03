FC Bayern: Lewandowski über 2023 hinaus?

Karl-Heinz Rummenigge kann sich vorstellen, dass Robert Lewandowski (32) noch lange für den FC Bayern spielt. Im ‚Sport Bild‘-Interview verweist der Vorstandsboss auf den bis 2023 datierten Vertrag und ergänzt: „Ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lewandowski spielt seit 2014 in München, erzielte seither 288 Tore in 325 Spielen. Angesichts seiner Top-Form denkt man beim FC Bayern auch nicht über einen neuen Mittelstürmer nach. Befragt nach Erling Haaland (20, Borussia Dortmund) sagt Rummenigge: „Woher die Gerüchte kommen, weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen: Wir haben den Weltfußballer auf dieser Position.“ In den kommenden vier Wochen müssen die Bayern verletzungsbedingt aber auf den Polen verzichten.