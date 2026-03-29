Diomande-Nachfolger: Leipzig lauert auf Martinelli

Yan Diomande sorgt in der laufenden Bundesliga-Saison für Furore. Dass der 19-jährige Ivorer auch in der kommenden Spielzeit noch für RB Leipzig aufläuft, ist trotz eines bis 2030 datierten Arbeitsvertrags bei den Sachsen kaum vorstellbar. Zu groß ist das Interesse von europäischen Topklubs wie dem FC Liverpool, dem FC Arsenal, dem FC Bayern oder Paris St. Germain.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Gespräch ist eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro. Geld, das RB in einen Ersatz für den Leistungsträger investieren könnte. Dabei würden sich die Leipziger wohl auch in einem der oberen Regale bedienen. So berichtet ‚Teamtalk‘, dass neben Olympique Marseille auch die Roten Bullen genau hinschauen, was mit Gabriel Martinelli beim FC Arsenal passiert.

Der Brasilianer ist dem Bericht zufolge nicht zufrieden in London. Bei den Gunners spielt der 21-fache Nationalspieler nicht mehr die erste Geige, erhält von Trainer Mikel Arteta vorwiegend Einsätze als Einwechselspieler. Sein Vertrag mit Arsenal ist bis 2027 gültig, zudem besitzt der Premier League-Klub eine Option, um mit dem 24-Jährigen bis 2028 zu verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Diomande haben die Engländer auch Khvicha Kvaratskhelia von Paris St. Germain auf dem Zettel. Der Georgier könnte ebenso ein Dominostein auf dem Sommer-Transfermarkt werden, von dem Leipzig am Ende profitiert. Einzig und allein die Finanzierung – Ablöse und hohes Gehalt – eines Transfers von Martinelli müsste RB irgendwie lösen, ohne die eigens auferlegten Sparmaßnahmen zu torpedieren.