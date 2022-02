Juve beobachtet Lodi

Juventus Turin blickt bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger offenbar nach Spanien. Nach Informationen der ‚Tuttosport‘ entsendeten die Bianconeri Scouts, um den brasilianischen Linksverteidiger Renan Lodi im Champions League-Achtelfinalhinspiel zwischen Atlético Madrid und Manchester United (1:1) beobachten zu lassen.

Der 23-Jährige sei ein Kandidat, um künftig in Konkurrenz zum alternden Alex Sandro (31) zu treten. Bei Atlético pendelt Lodi in der laufenden Saison zwischen Startelf und Ersatzbank. In der spanischen Hauptstadt steht der 15-fache Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag.