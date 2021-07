Nizza schnappt sich Kluivert

Der OGC Nizza hat Justin Kluviert von der AS Rom verpflichtet. Wie der französische Klub offiziell bekanntgibt, wird der niederländische Offensivspieler für ein Jahr ausgeliehen. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato besteht für den Anschluss eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro.

„Es ist schön, hier zu sein. Ich freue mich auf die neue Herausforderung mit OGC Nizza“, kommentiert der Niederländer seinen Wechsel an die Côte d’Azur.

Kluivert spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei RB Leipzig. Die Sachsen ließen die Kaufoption für den 22-Jährigen, dem lediglich vier Treffer in 27 Pflichtspieleinsätzen gelangen, in Höhe von zwölf Millionen Euro verstreichen. Nun schließt sich der U21-Nationalspieler Nizza an.