FC Bayern: Neue Entwicklungen im Laimer-Poker

Konrad Laimer und der FC Bayern sitzen wieder gemeinsam am Verhandlungstisch. Wie ‚Bild‘-Fußballchef Christian Falk auf seinem Portal ‚cfbayerninsider.com‘ berichtet, wurden die Gespräche über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags wieder aufgenommen.

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Aktuell verdient der 28-Jährige dem Vernehmen nach acht bis neun Millionen Euro. Laimers Forderungen für das neue Arbeitspapier sollen sich auf zwölf bis 15 Millionen Euro belaufen. Zu viel für den Rekordmeister, der die Verhandlungen deshalb zwischenzeitlich pausierte. „Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft“, gab Sportvorstand Max Eberl zuletzt zu Protokoll.