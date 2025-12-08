Slot spricht über Salah-Ausbootung

Arne Slot hat sich zur Causa Mohamed Salah geäußert. Der Trainer des FC Liverpool sagte am heutigen Montagabend auf einer Pressekonferenz in Mailand: „Meine Reaktion darauf? Ich denke die ist klar, das ist der Grund warum er nicht hier ist.“

Zur Einordnung: Salah hatte sich in einem Interview missmutig ob seiner Versetzung auf die Ersatzbank gezeigt. Daraufhin strich Slot die Vereinslegende aus dem Kader für die morgige Partie bei Inter Mailand (21 Uhr). Auf die Frage, ob Salah womöglich schon sein letztes Spiel für Liverpool absolviert habe, antwortete der Coach: „Ich habe keine Idee. In diesem Moment kann ich diese Frage nicht beantworten.“ Für Salah könnte es nach dem anstehenden Afrika Cup in die Saudi Pro League gehen.