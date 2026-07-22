Nürnberg gibt Maboulou ab
Viktoria Köln erhält Verstärkung aus Mittelfranken. Noah Maboulou (21) verlässt den 1. FC Nürnberg auf Leihbasis und schließt sich dem Drittligisten von der Schäl Sick an.
Unter der Anzeige geht's weiter
ℹ Noah #Maboulou wechselt auf Leihbasis zu Viktoria Köln.— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 22, 2026
Zur Meldung 👉 https://t.co/WMnJfU6tY6
Viel Erfolg in der Domstadt, Noah! 🙏 #fcn pic.twitter.com/kLcg4GRshS
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden