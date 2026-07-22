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Nürnberg gibt Maboulou ab

Viktoria Köln erhält Verstärkung aus Mittelfranken. Noah Maboulou (21) verlässt den 1. FC Nürnberg auf Leihbasis und schließt sich dem Drittligisten von der Schäl Sick an.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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