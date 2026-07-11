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Neuer Klub für Ex-Dortmunder Diallo

von Fabian Ley - Quelle: Foot Mercato
Abdou Diallo im Einsatz für den Senegal @Maxppp

Abdou Diallo hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat der Innenverteidiger eine vollständige Einigung mit Saudi-Klub Abha FC erzielt. Der 30-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

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Diallos Kontrakt beim katarischen Umm Salal SC lief Ende Juni aus. Vor drei Jahren war der 33-fache senegalesische Nationalspieler von Paris St. Germain in die Wüste gewechselt. Im Mai soll auch der FC Schalke 04 über eine Verpflichtung des Linksfußes nachgedacht haben, der in Deutschland zuvor für RB Leipzig, Borussia Dortmund und Mainz 05 aufgelaufen war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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