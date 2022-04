Lacazette lässt Zukunft offen

Alexandre Lacazette hat sich noch nicht entschieden, wo er kommende Saison spielen möchte. „Ich bin mit vielen Vereinen im Gespräch, ich bin für alles offen. Ich möchte in Europa spielen. Es ist lange her, dass ich in der Champions League gespielt habe, das fehlt mir“, sagte der Angreifer des FC Arsenal im Gespräch mit ‚Canal+‘. Am Saisonende läuft sein Vertrag in London aus.

Einen Verbleib bei Arsenal, wo der 30-jährige Franzose seit 2017 die Schuhe schnürt, will Lacazette nicht ausschließen: „Ist es möglich, dass ich nächste Saison noch bei Arsenal bin? Alles ist möglich, nichts ist ausgemacht, ich habe mich noch nicht für Arsenal entschieden.“ Die Londoner sind nach zuletzt drei Niederlagen in Folge auf Platz sechs abgerutscht und drohen die Qualifikation für die Königsklasse zu verpassen. Ex-Klub Olympique Lyon ist ebenfalls an Laczette interessiert, eine Rückkehr bezeichnet der Mittelstürmer jedoch als „ein wenig komplizierter“.