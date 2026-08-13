Jessic Ngankam könnte sich seinem Ausbildungsklub anschließen. Die ‚Berliner Zeitung‘ bringt den 26-jährigen Stürmer mit einer Rückkehr zu Hertha BSC in Verbindung. Ngankam könne sich den Wechsel in seine Heimatstadt Berlin gut vorstellen.

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Bei Eintracht Frankfurt wurde der ehemalige DFB-Junior aussortiert und verletzte sich dann auch noch bei der U21. Ngankam wird noch wochenlang fehlen. Die Hertha sucht eigentlich fieberhaft nach Sofortverstärkungen. Für eine mögliche Leihe von Ngankam spricht jedoch, dass Hertha-Coach Stefan Leitl ein großer Fan des bulligen Angreifers ist. Das Duo arbeitete schon bei Greuther Fürth und Hannover 96 zusammen.