Menü Suche
Kommentar 2
2. Bundesliga

Holt die Hertha ihren Ex-Stürmer zurück?

von Lukas Hörster - Quelle: Berliner Zeitung
Stefan Leitl checkt seinen Puls @Maxppp

Jessic Ngankam könnte sich seinem Ausbildungsklub anschließen. Die ‚Berliner Zeitung‘ bringt den 26-jährigen Stürmer mit einer Rückkehr zu Hertha BSC in Verbindung. Ngankam könne sich den Wechsel in seine Heimatstadt Berlin gut vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter
J. Ngankam Angreifer - 26 Jahre Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Deutschland Deutschland #11 Jessic Ngankam
Tore 0
Gespielte Spiele 4
Gehalt/Monat -

Bei Eintracht Frankfurt wurde der ehemalige DFB-Junior aussortiert und verletzte sich dann auch noch bei der U21. Ngankam wird noch wochenlang fehlen. Die Hertha sucht eigentlich fieberhaft nach Sofortverstärkungen. Für eine mögliche Leihe von Ngankam spricht jedoch, dass Hertha-Coach Stefan Leitl ein großer Fan des bulligen Angreifers ist. Das Duo arbeitete schon bei Greuther Fürth und Hannover 96 zusammen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Hertha
Frankfurt
Jessic Ngankam

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Jessic Ngankam Jessic Ngankam
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert