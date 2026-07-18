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Offiziell Serie A

Duo verlängert in Rom

von Remo Schatz - Quelle: asrom.it
Gianluca Mancini jubelt für die Roma @Maxppp

Gianluca Mancini (30) bleibt der AS Rom erhalten. Der Innenverteidiger hat seinen Arbeitsvertrag in der Ewigen Stadt bis 2029 ausgedehnt. Der bisherige Kontrakt wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

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Im gleichen Atemzug geben die Römer auch die Vertragsverlängerung mit Bryan Cristante (31) bekannt. Der Mittelfeldspieler und Mannschaftskapitän bindet sich ein Jahr kürzer bis 2028 an die Gialorossi.

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