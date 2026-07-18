Duo verlängert in Rom

Gianluca Mancini (30) bleibt der AS Rom erhalten. Der Innenverteidiger hat seinen Arbeitsvertrag in der Ewigen Stadt bis 2029 ausgedehnt. Der bisherige Kontrakt wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

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Im gleichen Atemzug geben die Römer auch die Vertragsverlängerung mit Bryan Cristante (31) bekannt. Der Mittelfeldspieler und Mannschaftskapitän bindet sich ein Jahr kürzer bis 2028 an die Gialorossi.